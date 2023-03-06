Duraklama dönemi

2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 2022-23'te ise duraklama dönemine girdi. Sezona 3 kulvarda zirve hedefiyle başlayan bordo-mavililer, kısa sürede Spor Toto Süper Lig'de yarıştan koptu, Avrupa defterini de kapattı. Elinde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı.
2021-2022sezonunu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 2022-23'te ise duraklama dönemine girdi. Sezona 3 kulvarda zirve hedefiyle başlayan bordo-mavililer, kısa sürede Spor Toto Süper Lig'de yarıştan koptu, Avrupa defterini de kapattı. Elinde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı.