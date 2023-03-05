Yunanistan’a geçmiş olsun

Bordo-mavili takımın futbolcuları karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkarken üzerlerine Türk ve Yunan bayraklarının yer aldığı siyah tişörtler giydiler. Tişörtlerin üzerinde Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde yaşanan tren faciası için “Geçmiş olsun komşu” ifadeleri yer aldı. Taraftarlar takımın Yunan yıldızları Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis’in sosyal medya hesaplarına da “Geçmiş olsun” mesajı yağdırdılar.
Bordo-mavili takımın futbolcuları karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkarken üzerlerine Türk ve Yunan bayraklarının yer aldığı siyah tişörtler giydiler. Tişörtlerin üzerinde Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde yaşanan tren faciası için "Geçmiş olsun komşu" ifadeleri yer aldı. Taraftarlar takımın Yunan yıldızları Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'in sosyal medya hesaplarına da "Geçmiş olsun" mesajı yağdırdılar.