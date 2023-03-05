Visca ve Hamsik riske edilmedi

Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynadığı mücadelede teknik direktör Abdullah Avcı sakatlıktan yeni çıkan yıldızları Edin Visca ve Marek Hamsik’i riske etmedi. Tedavileri sonrasında henüz maç ritmini bulamayan iki oyuncu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Deneyimli çalıştırıcı ilerleyen haftalarda kısa sürelerle Visca ve Hamsik’i oynatacak ve bu şekilde onları hazırlayacak.
TrabzonÜmraniyespor ile oynadığı mücadelede teknik direktör Abdullah Avcı sakatlıktan yeni çıkan yıldızları Edin Visca ve Marek Hamsik'i riske etmedi. Tedavileri sonrasında henüz maç ritmini bulamayan iki oyuncu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Deneyimli çalıştırıcı ilerleyen haftalarda kısa sürelerle Visca ve Hamsik'i oynatacak ve bu şekilde onları hazırlayacak.