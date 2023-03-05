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Trabzonspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarına start verdi

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Fırtına, mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 14:36
Trabzonspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarına start verdi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, HangiKredi Ümraniyespor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı. Dar alan oyun ve çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde de dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, 2 günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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