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Trabzon'dan seri sonu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Ümraniyespor'a 2-1 yenildi. İlk yarıda daha etkili olan bordo-mavililer, direkleri geçemedi. Abdülkadir Ömür ile bir topu üst, bir topu ise yan direkten dönen Karadeniz ekibi, fırsatları kullanamayınca devre golsüz bitti. İkinci yarıda yakaladığı kontratak fırsatlarını iyi kullanan konuk Ümraniyespor 53'te Sekidika ile öne geçti. 65'te Umut Nayir farkı ikiye çıkardı. 83'te Yusuf Yazıcı'nın golü skoru belirledi:

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Trabzon'dan seri sonu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Ümraniyespor'a 2-1 yenildi. İlk yarıda daha etkili olan bordo-mavililer, direkleri geçemedi. Abdülkadir Ömür ile bir topu üst, bir topu ise yan direkten dönen Karadeniz ekibi, fırsatları kullanamayınca devre golsüz bitti. İkinci yarıda yakaladığı kontratak fırsatlarını iyi kullanan konuk Ümraniyespor 53'te Sekidika ile öne geçti. 65'te Umut Nayir farkı ikiye çıkardı. 83'te Yusuf Yazıcı'nın golü skoru belirledi:

NACİ ÜNÜVAR'A KIRMIZI KART

Ligde bu sezonki 7. yenilgisini alan Trabzonspor 38 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışından iyice koptu... Ligin son sırasında yer alan HangiKredi Ümraniyespor ise 4'üncü galibiyetini elde ederek puanını 18'e yükseltti ve kümede kalma yolunda umutlarını artırdı... Trabzonspor haftaya yine Akyazı'da Adana Demirspor'u konuk edecek... Mücadelede uzatmaların son dakikasında Naci Ünüvar kırmızı kart gördü. Rakibine faul yapan genç oyuncu sarı kart gördü. İtiraz edince 2. sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı...

TREZEGUET SAKATLANDI

Bordo mavili takımda Trezeguet sakatlandı. Mısırlı oyuncu, 31. dakikada Trabzonspor atakta iken ayağını topa uzattığı sırada kasığında sorun hissetti. Oyuna devam edemeyeceğini belirten Trezeguet, 34'te yerini Naci Ünüvar'a bıraktı. Trezeguet'nin durumu kontrollerin ardından netleşecek.

ÖMÜR DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Abdülkadir Ömür'ün ilk yarıda iki topu direkten döndü... 7. dakikada ceza alanı dışından attığı şut üst direkten geri gelen bordo- mavili oyuncunun, 17. dakikada göğsüyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak bu kez yan direkten döndü... Şanssız gününde olan Ömür, Trabzonspor'un en iyisi olarak dikkat çekti. Bu arada Abdülkadir, Trabzonspor formasıyla 151. maçına çıktı.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Abdullah Avcı son Basel maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. İsviçre'deki karşılaşmada görev yapan ve izin aldığı için ülkesi Brezilya'ya giden Vitor Hugo ile sakatlığı bulunan Anastasios Bakasetas'ın yerlerine Bruno Peres ve Umut Bozok onbirde şans buldu.

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