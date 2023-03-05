Süper Lig'de Trabzonspor'un Ümraniye'ye kaybettiği maçtan sonra teknik direktör Abdullah Avcı bir hayli üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı ilk devre oyunu tamaman domine edip 6 net pozisyon bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi. Usta hoca şöyle konuştu: "Ümraniyespor maçı değil ama oyunu kolay kaybetmeyen bir takım. Onları zor durumda bıraktık. Ancak atamadıkça öz güven kaybı yaşadık. 2 Basel maçı ve bu maç belki 20 net gol pozisyonu bulduk. Bitirmede sıkıntı yaşıyoruz. İlk gelen şutta golü yedik. Ardından duran toptan 2'yi de yedik. Kendi evimizde 36 maç sonra kaybettiğimiz için üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

PROTESTOLAR NORMAL

Geçen sene taraftarlar nasıl ki "Avcı buraya" diyorsa şimdi de protesto etmeleri doğal. Bunlar futbolun içinde var. Bundan sonraki süreci nasıl daha sağlıklı götüreceğiz buna bakacağız. Ben Trabzonspor'a zarar verecek bir şey yapmam."

BAKA'YI ARADIK

Bakasetas'ın son dakika sakatlığı bizi etkiledi. Bunu bahane olarak söylemiyorum ama takım içi formasyonumuz değişti. Gelecek hafta bizimle olacak mı şu an için bilmiyorum. Bekleyeceğiz"

İKİSİ DE DÖNECEK

"Edin Visca ve Marek Hamsik'in durumları iyiye doğru gidiyor. Gelecek hafta bizimle birlikte olacaklarını düşünüyorum. Marek çok oynamak istiyor"