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Nazım’a imzalı forma

Adıyaman'da depreme yakalanan yaşındaki Nazım Yusuf Güneş'in çizdiği 'Trabzonspor' isimli resme kayıtsız kalınmadı. Minik taraftara isminin yazılı olduğu 61 numaralı imzalı forma yollandı. Bakasetas görüntülü mesaj atarak, "Merhaba Nazım, seni çok seviyoruz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Nazım’a imzalı forma
Adıyaman'da depreme yakalanan yaşındaki Nazım Yusuf Güneş'in çizdiği 'Trabzonspor' isimli resme kayıtsız kalınmadı. Minik taraftara isminin yazılı olduğu 61 numaralı imzalı forma yollandı. Bakasetas görüntülü mesaj atarak, "Merhaba Nazım, seni çok seviyoruz" dedi.
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