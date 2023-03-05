Nazım’a imzalı forma

Adıyaman'da depreme yakalanan yaşındaki Nazım Yusuf Güneş'in çizdiği 'Trabzonspor' isimli resme kayıtsız kalınmadı. Minik taraftara isminin yazılı olduğu 61 numaralı imzalı forma yollandı. Bakasetas görüntülü mesaj atarak, "Merhaba Nazım, seni çok seviyoruz" dedi.
Adıyaman'dadepreme yakalanan yaşındaki Nazım Yusuf Güneş'in çizdiği 'Trabzonspor' isimli resme kayıtsız kalınmadı. Minik taraftara isminin yazılı olduğu 61 numaralı imzalı forma yollandı. Bakasetas görüntülü mesaj atarak, "Merhaba Nazım, seni çok seviyoruz" dedi.