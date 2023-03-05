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Anastasios Bakasetas şoku!

Fırtına'da Anastasios Bakasetas son anda kadrodan çıkarıldı... Yapılan açıklamada, son antrenmanda sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncunun çekilen MR'ında kas (rectus femoris) yaralanması tespit edildiği ve tedavisine sağlık ekibince başlandığı bildirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Anastasios Bakasetas şoku!
Fırtına'da Anastasios Bakasetas son anda kadrodan çıkarıldı... Yapılan açıklamada, son antrenmanda sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncunun çekilen MR'ında kas (rectus femoris) yaralanması tespit edildiği ve tedavisine sağlık ekibince başlandığı bildirildi.
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