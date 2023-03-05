Anastasios Bakasetas şoku!

Fırtına'da Anastasios Bakasetas son anda kadrodan çıkarıldı... Yapılan açıklamada, son antrenmanda sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncunun çekilen MR'ında kas (rectus femoris) yaralanması tespit edildiği ve tedavisine sağlık ekibince başlandığı bildirildi.
Fırtına'daAnastasios Bakasetas son anda kadrodan çıkarıldı... Yapılan açıklamada, son antrenmanda sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden oyuncunun çekilen MR'ında kas (rectus femoris) yaralanması tespit edildiği ve tedavisine sağlık ekibince başlandığı bildirildi.