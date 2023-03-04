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TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Bordo-mavili takımda izinli olan Bakasetas, Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TS maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 16:01
TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FIRTINA'DA 3 EKSİK

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek. Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.

SAHASINDAKİ BAŞARISIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.

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