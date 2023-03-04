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TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Ümraniyespor, Akyazı'da kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetiminde zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, İstanbul temsilcisini yenerek yükselişe geçmek istiyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Maçın şifresiz canlı yayınlanacağı kanal, müsabakanın yayın saati, muhtemel 11'leri sık sık araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 10:10
TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FIRTINA'DA 3 EKSİK

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek. Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.

SAHASINDAKİ BAŞARISIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.

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