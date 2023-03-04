TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? TS maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, 24. hafta müsabakasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Akyazı'da oynanacak mücadeleyi futbolseverler heyecanla bekliyor. Mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Gbamin, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut

Ümraniyespor: Orkun, Glumac, Mustafa, Epureanu, Valentin, Mrsic, Oğuz, Onur, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir

FIRTINA'DA 5 EKSİK

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlıkları olan Dorukhan Toköz, Bakasetas, Denswill forma giyemiyor. Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.

SAHASINDAKİ BAŞARISIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.