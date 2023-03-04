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Trabzonspor 726 gün sonra evinde kaybetti

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, evinde 726 gün sonra maç kaybetti. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 18:22
Trabzonspor 726 gün sonra evinde kaybetti

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, ligin son sırasındaki rakibi karşısında bu unvanını sürdüremedi.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sekidika, 65. dakikada Umut Nayır attı. Trabzonspor'un golü ise 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Trabzonspor, aldığı yenilgi ile 38 puanda kalırken, 5 maç sonra kazanan son sıradaki İstanbul temsilcisi ise puanını 18'e yükseltti.

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