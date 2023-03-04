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Trabzonspor 1-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Ümraniyespor 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 18:29
Trabzonspor 1-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşmadan konuk ekip Ümraniyespor 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Sekidika ve 65. dakikada Umut Nayir kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 83. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ayağından geldi. Ayrıca Trabzonspor'da 90+8'de Naci Ünüvar 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla beraber Ümraniyespor 18 puanla 19. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

MAÇTAN AYRINTILAR

6'ncı dakikada rakip sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin köşesine çarparak döndü.

12'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Doğucan'ın kaleye ortaladığı topa Uumt Bozok kafa vuruşu yaptı. Kaleci Orkun'a çarparak seken topu kale çizgisi üzerinde rakip takımdan Mustafa çıkartarak uzaklaştırdı.

18'inci dakikada solda Larsen'in kaleye doğru ortaladığı topa Abdülkadir Ömür göğüs vuruşuyla kaleye gönderdi. Üst direğe çarparak geri dönen topa Trezeguet kafa vuruşu yaptı. Kaleyi bulmayan meşin yuvarlak sağdan dışarı çıktı.

52'nci dakikada sağ kanatta gelişen rakip takım atağında, ceza yayında topla buluşan Mrsic'in şutunu Uğurcan çevirdi. Sekidika, Uğurcan'dan dönen topu boş ağlara gönderdi: 0-1.

65'inci dakikada Lenjani'nin kullandığı köşe vuruşunda Mrsic topa kafa vuruşu yaptı. Kale önündeki Umut yere inen topa sağ ayağıyla dokunarak filelere gönderdi: 0-2.

83'üncü dakikada solda bulunan Bardhi'nin ceza sahasına ortaladığı topu Gomez kafayla yere indirdi. Savunmaya çarpıp seken topu kaleci geri çevirdi. Topu önünde bulan Yusuf Yazıcı'nın geri dönüp dar açından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşma Ümraniyespor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

36 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BOZULDU

Evinde 36 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Trabzonspor, rakibi karşısında sergilediği oyunla uzun sürenin ardından sahasında kaybetti. Deplasmanda bu sezon istikrarsızlık yaşayan, Basel'e elenerek Konferans Ligi'ne veda eden Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde son olarak geçtiğimiz sezon 8 Mart 2021 tarihinde oynanan Alanyaspor maçında 3-1 mağlup olmuştu. Ligin son sırasındaki Ümraniyespor, ligin son şampiyonu Trabzonspor'un 36 haftalık namağlup serisini bozdu.

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesinde ısınmak için sahaya Yunanistan'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için 'Geçmiş olsun komşu' yazılı tişört giyerek çıktı.

MARKOVIC SAHADA YER ALMADI

Trabzonspor'a Gaziantep FK'dan devre arasında transfer olan Lazar Markovic, eski takımında kart cezalısı olması nedeniyle yeni takımının ilk maçında sahada yer almadı. Özel izinli olan ve ülkesinde bulunan Vitor Hugo da bugünkü maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Bakasekas ve Dorukhan da karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Maçın ilk 11'inde yer alan Denswil, ısınma sırasında sakatlık yaşadığı için kadrodan çıkarıldı. Tedavisi yapılan oyuncu yeniden ilk 11'e girdi.

Tedavileri tamamlanan ve bugün kadroda olması beklenen Edin Visca ile Marek Hamsik maç kadrosuna dahil edilmedi. Eren Elmalı'yı yedek kulübesine çeken teknik direktör Avcı, sol bekte Larsen'e görev verdi.

40 bin kişilik stadyumda 32 bin maç bileti satılırken, müsabakanın şifresiz yayınlanması nedeniyle tribünlerin boş kaldığı gözlendi.

Trabzonspor'da bugüne kadar 21 Süper Lig maçına çıkıp, Basel ile deplasmanda oynanan son maça yedek kulübesinde başlayan Eren Elmalı, Ümraniyespor maçında da yedek kulübesinde yer aldı. 13'üncü haftada oynanan Konyaspor maçında sarı kart ceza nedeniyle kadroda yer almayan Eren Elmalı, ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında ilk 11'de yer almadı.

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