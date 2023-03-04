TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da tek hedef 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın Ümraniyespor maçı 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Süper Lig'de 13 maçı kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ankaragücü ile karşılaşacak olan bordomavililer, bu süreçte yeniden ayağa kalkmayı arzuluyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar başta olmak üzere büyük talihsizlikler yaşayan Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya büyük iş düşecek. Gelecek sezonu planlamaya başladıklarını söyleyen Avcı, bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmanın hesaplarını yapıyor.

SON DAKIKAYA KADAR SAVAŞ

Önümüzdekı süreçte takım organizasyonu üzerinde çalışmalar yapacak olan deneyimli hoca, Ümraniyespor maçıyla yeni sayfa açmayı hedefliyor. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Avcı, "Önce Ümraniye ardından Adana Demir'i mutlaka yenmeliyiz. Artık kayıp istemiyorum. Seri galibiyetler bizi farklı noktaya taşır. Maksimum puanı toplayıp, ilk 2 potasında yer almamız gerekiyor. Sahada son dakikaya kadar savaşın. Artık kayıplara tahammülümüz kalmadı. Mutlaka kazanalım" ifadelerini kullandı.

AKYAZI'DA YOLA DEVAM

Bordo-mavililer, bugün Ümraniyespor karşılaşmasıyla lige dönecek. 12 Mart'ta ise yine Akyazı'da bu kez rakip Adana Demirspor olacak. Trabzonspor'u sonrasında uzun bir ara bekliyor. Çünkü Gaziantep maçı, Güneydoğu ekibi ligden çekilmek zorunda kaldığı için oynanmayacak. Devamında da ligler milli takım arasına giriyor. Fırtına, milli aranın dönüşünde taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk edecek.

İSTANBUL'A ŞANSI TUTTU

Bu sezon seyircisi önünde İstanbul takımlarından gol yemeyen tek ekip olan Trabzonspor (3 galibiyet, 2 beraberlik), aynı zamanda rakiplerini konuk ettiği son 12 Süper Lig maçını kaybetmedi (6G 6B). Fırtına, Ekim 1988-Eylül 1991 arasından (16 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

SON 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Akyazı Stadyumu'ndaki son 5 karşılaşmayı gol yemeden kazanan bordomavili takım, lig tarihinde bu şekilde daha uzun sadece iki serisi var: Ekim 1980-Ocak 1981 arasında 7G & ŞubatNisan 1995 arasında 6G.

SADECE 5 KEZ MAĞLUP OLDU

2020-2021 sezonunun 9'uncu haftasında göreve gelen teknik patron Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 30 karşılaşma oynadı. Karadeniz devi, bu periyotta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

DIŞ SAHADA 2 YENİLGİ

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.

GÖZLER ÖMÜR'DE

Geçen sezon 38 maçta görev alıp 7 gol, 3 asistle kariyer rekoru kıran Abdülkadir Ömür, bu yıl genelde sağ kanatta oynatıldı. Bu durum da 23 yaşındaki 10 numaranın performansını olumsuz etkiledi. Şu ana kadar 31 karşılaşmada sahaya çıkan ve 1 gol, 1 asist üreten Ömür'ün gerçek yerine geçmesi ve patlama yapması bekleniyor. Taraftarın en sevdiği isimlerden olan genç futbolcu, daha çok sorumluluk alacak.

MARKOVIC YOK

Ümraniye maçında Dorukhan sakatlığı nedeniyle, Markovic ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Visca ve Hamsik'in ise uzun süreli sakatlıklarının ardından maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Hafta içi özel işleri nedeniyle izin verilen Hugo'nun durumu belirsiz.

3 KEZ KAYBETTİ

Akyazı Stadyumu'nda 36 Süper Lig maçında yenilmeyen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde evinde rakiplerine karşı 46 lig karşılaşmasına çıktı. 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, iç sahada 103 puan toplayarak 2.23 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.

27 PUAN EVDE

Fırtına, bu sezon elde ettiği 38 puanın 27'sini taraftarı önünde oynadığı maçlarda hanesine yazdırmayı başardı. Evinde huzur bulan bordo-mavili takım dış sahada ise bu sezon adeta kâbus yaşıyor.

TAKIMIN İSKELETLERİ

Abdullah Avcı, bu sezon 4 oyuncusundan vazgeçmedi. İstikrarı arayan ve peş peşe iki maça aynı kadro ile çıkmayan Avcı; Uğurcan, Bakasetas, Trezeguet, Eren ve Larsen'den vazgeçmedi. Avcı'nın lig, Avrupa ve kupa maçları olmak üzere en çok forma verdiği isim 32 maçla Trezeguet oldu. Mısırlı sol kanadı 31 karşılaşmayla Bakasetas izledi.

USTA-ÇIRAK RAKİP OLDU

Bir dönem kader birlikteliği yapan Abdullah Avcı ile Recep Uçar bugün Spor Toto Süper Lig'de rakip olacaklar. Futbolseverler, iki teknik adamın arasındaki bugünkü randevunun sonucunu merakla bekliyor. Uçar, Ümraniye'nin başında.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Gomez.

Ümraniyespor: Orkun, Mustafa, Onur, Epureanu, Glumac, Gheorghe, Sackey, Oğuz, Umut, Geraldo, Kayode.