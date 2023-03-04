Bakasetas’a şut emri

Bu sezon 28 maçta 11 gol ve 10 asistle Trabzonspor'un hücumda lokomotifi olan Bakasetas, artık daha çok sorumluluk alacak. Basel maçında kaçırdığı penaltı sonrası yıkılan Yunan maestro ile görüşen teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Hemen toparlan. Zor zamanlardan geçiyoruz ve sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Sahada daha çok sorumluluk al. Arkadaşlarını yönlendir ve kaleyi gördüğün yerden vur" dediği belirtildi. Bakasetas da "Zor günlerden geçiyoruz. Tüm takım bunun farkında. Galip gelmemiz şart" dediği öne sürüldü.

NWAKAEME'YI GERİDE BIRAKTI

Geçen sezon 43 karşılaşmada 9 gol, 8 asisti bulunan Anastasios Bakasetas, kulüp kariyerinde ise en fazla golü 2019-20'de Alanyaspor forması ile 43 maçta 14 gol, 7 asist ile (21 gole katkı) elde etti. 1.81 boyundaki maestro ayrıca, Süper Lig'e geldiği 2019-20 sezonundan bu yana Anthony Nwakaeme'yi (19) geride bırakarak en fazla takıma gol atan oyuncu oldu.