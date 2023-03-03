Ümraniye mesaisi sürüyor

Fırtına'da Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürüyor... Dünkü idmanda ayak tenisi oynanıp, bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları geçen Edin Visca ve Marek Hamsik de antrenmanda yer aldı... İki yıldızın hırsı ve isteği sevindirirken, en az birisinin yarın kadroya girmesi ve kısa süre de olsa forma giymesi beklentiler arasında... Riske de girmek istemeyen Abdullah Avcı, son kararını bugün yapılacak idmanın ardından verecek.

ÇİLİNGİR'İN YÜZÜ GÜLDÜ

Basel maçında penaltı kaçıran Anastasios Bakasetas, eski kimliğine geri döndü... Teknik heyet ve takım arkadaşlarının verdiği moralle toparlanan Yunan maestro dünkü antrenmanda neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Vatandaşı Siopis ve Trezeguet ile birlikte gülümseyen pozlar veren Bakasetas'ın bu hali, Ümraniyespor maçı öncesi umut verdi. Bakasetas 11 gol+11 asistle bu sezon takımın en skorer ismi konumunda.