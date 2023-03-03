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Trabzonspor'da Marek Hamsik'e Slovan Bratislava'dan sürpiz transfer teklifi!

Kongre kararı alan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemini sessiz geçiren bordo mavililerde 36 yaşındaki Slovak futbolcusu Marek Hamsik'e ülkesinden sürpriz teklif geldi. İşte detaylar... | TS TRANSFER

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 09:27
Trabzonspor'da Marek Hamsik'e Slovan Bratislava'dan sürpiz transfer teklifi!

Süper Lig'de yarıştan kopan ve UEFA Konferans Ligi'ne veda eden Fırtına'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemini sessiz geçiren bordo mavili yönetim kongre kararı aldı. Bordo mavililerde 36 yaşındaki Marek Hamsik'e sürpriz teklif geldi.

Kariyerinin son döneminde sık sakatlıklar yaşayan Marek Hamsik'i ülkesinin takımlarından Slovan Bratislava transfer etmek istiyor.

Karadenizgazete'nin haberine göre, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 36 yaşındaki futbolcunun hedefinin ise 1 sezon daha futbol oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

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