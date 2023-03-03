Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Ümraniyespor, 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 12:47 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 13:00
Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FIRTINA'DA 3 EKSİK

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek. Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.

SAHASINDAKİ BAŞARISIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
10 yıl önce aramızdan ayrılmıştı! Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde unutulmadı! "Onu yaşatmaya devam edeceğiz"
Son dakika: Merkez Bankası'ndan deprem bölgesi için flaş kredi kararı! Muafiyet geliyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan istifa kararı!
Icardi'nin alternatifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Uruguay aday kadrosunu açıkladı! Süper Lig'den 3 isim...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...
Oruç kefareti ne kadar? 2023 Diyanet
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (3 Mart 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 12:47
Çebi: Kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz Çebi: Kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz 12:39
Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı saat kaçta? 12:39
Dortmund - RB Leipzig maçı saat kaçta? Dortmund - RB Leipzig maçı saat kaçta? 12:33
Welinton'a Brezilya'dan sürpriz talip! Welinton'a Brezilya'dan sürpriz talip! 12:21
NBA'da Şubat ayının en iyileri! NBA'da Şubat ayının en iyileri! 12:10
Daha Eski
Formula 1 ne zaman başlayacak Formula 1 ne zaman başlayacak 11:59
Uruguay aday kadrosunu açıkladı! Süper Lig'den 3 isim... Uruguay aday kadrosunu açıkladı! Süper Lig'den 3 isim... 11:56
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori... Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori... 11:43
Napoli - Lazio maçı saat kaçta? Napoli - Lazio maçı saat kaçta? 11:09
Trabzonspor Ümraniyespor'u ağırlayacak Trabzonspor Ümraniyespor'u ağırlayacak 11:09
D. Moskova'dan Zakharyan açıklaması! "G.Saray'ın ilgisi..." D. Moskova'dan Zakharyan açıklaması! "G.Saray'ın ilgisi..." 11:05