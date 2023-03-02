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TRABZONSPOR HABERLERİ | Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'dan takıma: Yeni sayfa açalım

Ümraniyespor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı takıma seslendi. Avcı “Şu ana kadar istediklerimizi elde edemedik, kötü sonuçlar aldık. Ancak kalan periyotta asla kayıp istemiyorum. Ümraniyespor maçı ile başlayıp seri yapalım” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'dan takıma: Yeni sayfa açalım

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Son şampiyon Trabzonspor bu sezon istediklerini elde edemedi, hedeflerinden bir tek tek koptu. Önce Şampiyonlar Ligi'nden elenen, ardından katıldığı Avrupa Ligi gruplarından çıkamayan bordo-mavililer, Süper Lig'de de lider Galatasaray'ın 16 puan gerisinde kalarak milyonlarca taraftarını üzdü. Süper Lig'de 13 maçı kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ankaragücü ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu süreçte yeniden ayağa kalkmayı arzuluyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar başta olmak üzere büyük talihsizlikler yaşayan Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı, bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyor.

Önümüzdeki süreçte özellikle takım organizasyonu üzerinde çalışmalar yapacak olan deneyimli hoca, Ümraniyespor maçıyla yeni sayfa açmayı hedefliyor. Futbolcuları ile sık sık toplantı yapan Avcı, "Gerçekten şu ana kadar istediğimiz sonuçları alamadık. Bir türlü patlama yapamadık. Sonuçta da yarışta geride kaldık. Ancak yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Ümraniye maçıyla yeni bir seriye başlayacağız. Artık kayıp istemiyorum. Yeni transfer yaptık, sakatlar dönüyor. Seri galibiyetler elde etmeliyiz. Lig sonunda nerede olacağımızı göreceğiz. Herkes sonuna kadar savaşsın. Taraftarımız ve ben bunu istiyorum" dedi.

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