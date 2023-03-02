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Trabzonspor Kulübü seçime gidiyor! İşte o tarih

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kulübü, seçimli olağan üstü genel kurul kararı aldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, 18-19 Mart 2023 tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kongre yapılacağı duyuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 22:35 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 22:47
Trabzonspor Kulübü seçime gidiyor! İşte o tarih

Trabzonspor Kulübü, seçimli olağan üstü genel kurul kararı aldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, 18-19 Mart 2023 tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kongre yapılacağı duyuruldu.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 09.00'da yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1.GÜN (18 Mart 2023 tarihinde saat 09.00'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Mart 2023 tarihinde saat 09.00'da, aynı gündemle)

1. YOKLAMA VE AÇILIŞ,
2. GENEL KURUL DİVANININ OLUŞTURULMASI, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI,
3. GÜNDEMİN GENEL KURULA SUNULMASI,
4. DERNEK VE BAĞLI ŞİRKETLERİN, TÜZÜĞÜN İLGİLİ MADDELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN İDARİ VE MALİ RAPORLARININ OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ,
5. DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ,
6. YÖNETİM KURULUNUN İBRASININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
7. DİLEK VE TEMENNİLER.

2.GÜN (19 Mart 2023 tarihinde saat 09.00-16.00 saatleri arasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Mart 2023 tarihinde saat 09.00-16.00 saatleri arasında aynı gündemle)

8. BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARI,
9. BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ,
10. KAPANIŞ.

TRABZONSPOR YÖNETİM KURULU

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