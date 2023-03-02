Haberler Trabzonspor İstediğini alamadı

İstediğini alamadı

Abdullah Avcı çalıştırdığı takımlarda Avrupa'da arzu ettiği başarıyı elde edemedi. Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Avrupa'da 38 maça çıkan Avcı, 30'unda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte 20 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 8 galibiyet gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
İstediğini alamadı

Abdullah Avcı çalıştırdığı takımlarda Avrupa'da arzu ettiği başarıyı elde edemedi. Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Avrupa'da 38 maça çıkan Avcı, 30'unda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte 20 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 8 galibiyet gördü.

TARAFTARINI BU KEZ ÜZDÜ

Fırtına, Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi play-off turu ve Avrupa Ligi'nde 14 müsabakaya çıktı. Bordo-mavili takım, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak Avrupa kupalarında başarılı olamadı.

AYNEN YOLA DEVAM KARARI

Son olarak Hugo-Denswil ikilisini stoperde oynatan Abdullah Avcı, bir süre daha bu ikiliyle devam etme düşüncesinde. Savunmanın sağında Peres artık forma giyecek. Solda ise sağ bek Larsen ile Eren Elmalı arasında rekabet yaşanıyor.

KAYIPLARIN ÇOĞU DIŞARIDA

Bordo-mavili takım oynadığı son 6 deplasman maçında kazanamadı, art arda 4 karşılaşmayı ise mağlup bitirdi. Bu istatistikle zirve yarışında rakiplerinin gerisine düştü. Teknik direktör Avcı, dış saha sorununa bir türlü çözüm bulamadı.

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