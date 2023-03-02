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Gider iyice azaltılacak

Yönetim, 41 milyon euro'yu bulan futbolcu maliyetlerinin yeni sezonda tekrar geçtiğimiz sezon olduğu gibi 25 ile 30 milyon euro bandına çekecek. Kadrodaki verimsiz ve pahalı oyunculara gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Gider iyice azaltılacak

Yönetim, 41 milyon euro'yu bulan futbolcu maliyetlerinin yeni sezonda tekrar geçtiğimiz sezon olduğu gibi 25 ile 30 milyon euro bandına çekecek. Kadrodaki verimsiz ve pahalı oyunculara gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.

SAVUNMA SIKINTISI

Takımda sezon başından itibaren özellikle savunmada istikrarsızlık sorunu var. Teknik direktör Abdullah Avcı son dönemde sakatlıklar, form düşüklüğü ve cezalılar nedeniyle çok sayıda ismi birbiriyle eşleştirerek denedi.

EVDE GOL BİLE YEMİYOR

Akyazı'da rakip takımayan Karadeniz devi, 36 maçtır kaybetmiyor. Bordo-mavili takım, evinde çıktığı son 5 maçta ise gol yemeden galip geldi. Bu sezon 9 kez geçit vermedi

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