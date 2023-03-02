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En kötü dönemi

Fırtına, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 3. sezonu içerisinde en fazla mağlubiyet aldığı dönemi yaşıyor. Bordo-mavili takım, Avcı yönetiminde 116 karşılaşma oynarken; 64 galibiyet, 32 beraberlik, 20 mağlubiyet yaşadı. Avcı ile 2020-21'de 34 resmi maçta 3, 2021- 22'de 47 maçta 6, bu sezon 35 maçta 11 yenilgi yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
En kötü dönemi

Fırtına, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 3. sezonu içerisinde en fazla mağlubiyet aldığı dönemi yaşıyor. Bordo-mavili takım, Avcı yönetiminde 116 karşılaşma oynarken; 64 galibiyet, 32 beraberlik, 20 mağlubiyet yaşadı. Avcı ile 2020-21'de 34 resmi maçta 3, 2021- 22'de 47 maçta 6, bu sezon 35 maçta 11 yenilgi yaşadı.

GERİLERDE KALDILAR

Bu yıl 22 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 6 mağlubiyet yaşayan bordo- mavililer, rakip fileleri 34 kez sarsıp, ağlarında ise 29 gole engel olamadı. 38 puan toplayan Avcı'nın öğrencileri, geçen yılın aynı döneminin tam 13 puan gerisinde kaldı.

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