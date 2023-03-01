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Visca müjdesi

Sol köprücük kemiği kırılan 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Boşnak sağ kanat, 60 günde sakatlığını atlattı ve Ümraniyespor maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Visca müjdesi

28 Aralık'taki Karagümrük maçında sol köprücük kemiği kırılan Visca'nın 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak çok hızlı bir iyileşme dönemine giren Boşnak sağ kanat bu hafta içerisinde takımla çalışmalara başladı. Bir dönem sözleşmesinin dahi dondurulması gündeme gelen 32 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü Ümraniyespor maçında kadroda olma ihtimali arttı. Fiziksel eksiklerini kapatmak için yoğun çalışan Visca'nın maçın gidişatına göre sahaya çıkabileceği belirtildi. Yunus Emre SEL

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