Visca müjdesi

28 Aralık'taki Karagümrük maçında sol köprücük kemiği kırılan Visca'nın 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak çok hızlı bir iyileşme dönemine giren Boşnak sağ kanat bu hafta içerisinde takımla çalışmalara başladı. Bir dönem sözleşmesinin dahi dondurulması gündeme gelen 32 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü Ümraniyespor maçında kadroda olma ihtimali arttı. Fiziksel eksiklerini kapatmak için yoğun çalışan Visca'nın maçın gidişatına göre sahaya çıkabileceği belirtildi. Yunus Emre SEL