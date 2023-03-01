Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı çare arıyor

Abdullah Avcı çare arıyor

Son şampiyon Trabzonspor bu sezon deplasman kabusu yaşıyor. Karadeniz devi çıktığı son 4 dış saha mücadelesini kaybederken, bu süreçte tam 13 gol yedi. Sezon başından beri deplasmanda oynadığı 11 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Abdullah Avcı çare arıyor

Son şampiyon Trabzonspor bu sezon deplasman kabusu yaşıyor. Karadeniz devi çıktığı son 4 dış saha mücadelesini kaybederken, bu süreçte tam 13 gol yedi. Sezon başından beri deplasmanda oynadığı 11 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. Bu periyotta 25 gol yiyen Fırtına, evindeki 10 karşılaşmada ise 4 kez geçit verdi. Karadeniz devi en son deplasman galibiyetini 1 Ekim tarihinde Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek almıştı. Daha sonra Ankaragücü ve Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalan bordo- mavili takım, ardından çıktığı 4 dış saha maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Toplamda 6 maçtır deplasmanda kazanamayan Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, bu konuda çözüm arıyor.

SKORU KORUYAMADILAR

Bordo-mavili ekip öne geçtiği maçları da artık kaybediyor. Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında maçın 13. saniyesinde öne geçen Trabzonspor, 18 ve 53. dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenildi. Fırtına, Galatasaray derbisi öncesi Hatayspor karşısında da öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybetti.

YEDEKLER HAZIR KITA

Karadeniz devinde fazla forma şansı bulamayan isimler, sezonun kalan bölümünde teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmek için mücadele ediyorlar. Arif Boşluk, Naci, Hüseyin, Lahtimi başta olmak üzere birçok isim kalan maçlarda forma için hazır bekliyor.

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