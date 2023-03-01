11 puan alabildi

Karadeniz devi, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü. Deplasmanda sadece 11 puan toplayan bordo- mavililer dış saha sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

İÇERİDE BİR BAŞKA

Karadeniz devi, 2020- 2021 sezonunda iç sahada 16 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, geçen sezon 19 lig mücadelesinde hiç kaybetmemişti. Şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon iç sahadaki 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, bu sezon 11 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

2.23 ORTALAMA

Akyazı'da 36 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, Avcı yönetiminde evinde rakiplerine karşı 46 lig karşılaşmasına çıktı. 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, iç sahada 103 puan toplayarak 2.23 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.

AKYAZI'DA 27 PUAN

Fırtına, bu sezon elde ettiği 38 puanın 27'sini taraftarı önünde oynadığı maçlarda hanesine yazdırmayı başardı. Evinde huzur bulan bordomavili takım dış sahada ise bu sezon adeta kabus yaşıyor.