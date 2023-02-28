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Trabzonspor'da sistem değişikliği! Umut ve Maxi Gomez...

Basel mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'da sistem değişiyor. Son haftalarda performansıyla takımın ayakta kalan isimlerinden olan Gomez’i daha çok pozisyona sokmak isteyen Abdullah Avcı, yeni bir hücum hattı planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 10:12
Trabzonspor'da sistem değişikliği! Umut ve Maxi Gomez...

Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladıklarını dile getiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sezonun kalan bölümünde kadroda büyük bir değişim yapması bekleniyor.

Visca, Dorukhan, Peres ve Hamsik gibi yıldızlardan bu sezon sakatlıklar nedeniyle verim alamayan Avcı, asıl darbeyi hücum hattında aldı. Son haftalarda mücadelesiyle takımın ayakta kalan isimlerinden birisi olan ve sorumluluk alarak tüm bölgelere yardım götüren Gomez, bu nedenle de skor üretmekte zorlanıyor. Genelde bu oyuncuları ayrı ayrı sahaya süren Avcı'nın artık çift forvete dönmeyi düşündüğü öğrenildi.

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