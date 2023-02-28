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Çift forvete dönüş

Son haftalarda performansıyla takımın ayakta kalan isimlerinden olan Gomez’i daha çok pozisyona sokmak isteyen Abdullah Avcı, çift forvetli sisteme dönebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Çift forvete dönüş
Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladıklarını dile getiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, sezonun kalan bölümünde kadroda büyük bir değişim yapması bekleniyor. Visca, Dorukhan, Peres ve Hamsik gibi yıldızlardan bu sezon sakatlıklar nedeniyle verim alamayan Avcı, asıl darbeyi hücum hattında aldı. Son haftalarda mücadelesiyle takımın ayakta kalan isimlerinden birisi olan ve sorumluluk alarak tüm bölgelere yardım götüren Gomez, bu nedenle de skor üretmekte zorlanıyor. Genelde bu oyuncuları ayrı ayrı sahaya süren Avcı'nın artık çift forvete dönmeyi düşündüğü öğrenildi.
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