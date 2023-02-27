Geçtiğimizkazanılan şampiyonluğun en önemli isimlerinden birisi olan ancak bu sezon sakatlıklarla boğuşan Hamsik, geçen hafta teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı, konu ile ilgili "Kararını kendi açıklar" ifadelerini kullanmıştı. 35 yaşındaki orta sahanın Avcı'ya sezon sonuna kadar futbol oynama yönündeki arzusunu ilettiği ve durumuna bakarak bir değerlendirme yapacağını söylediği öğrenildi. Hamsik'in menajerine de "Futbol tutkum devam ediyor. Henüz geleceğimle ilgili bir karar vermedim" dediği belirtildi.
Moral verdiler.
Bordo mavili teknik heyet ve takım arkadaşları, Bakasetas'a kaçırdığı penaltı sonrası futbolda bu şanssızlıkların olduğunu belirterek moral veriyor... Yunan yıldız bu sezon 28 maçta 11 gol ve 10 asistle takımın hücumda lokomotifi konumunda.