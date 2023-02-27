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Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Abdullah Avcı o isimlerin biletini kesti

Geçen sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan fakat yeni sezonda beklentilerin oldukça altında kalan Trabzonspor'da kritik operasyon başlıyor. Fırtına'da, Abdullah Avcı takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Abdullah Avcı o isimlerin biletini kesti

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Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 16 puan gerisinde olan, Avrupa'dan da elenen Trabzonspor'da, tek ciddi hedef olarak Türkiye Kupası kaldı. Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kurulan 41 milyon euro'luk kadro beklentileri karşılayamazken, sezon sonunda yeni bir değişim kapıda. Kadro maliyetini düşürmesi gereken Fırtına'da, operasyon hazırlığı var. Teknik patron Abdullah Avcı, Basel maçının ardından "Gelecek sezonun planlaması için çalışıyoruz" derken, gözler izlenecek yol haritasına çevrildi. Buna göre ilk etapta Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Naci gibi kiralık isimler gidecek. Kontratı 3 ay sonra bitecek olan Hamsik'le de yollar ayrılacak. Bu 4 oyuncunun aldığı maaş, yaklaşık 5.2 milyon euro.

30 MİLYONUN ALTINA İNMELİ

Trabzonspor, Al Sharjah kulübüne kiraladığı ve sözleşmesinde 1.5 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunan Djaniny'nin de 1.6 milyon euro olan maaşından yeni sezonda kurtulacak. 3 milyon euro'ya Levante'den transfer edilen Enis Bardhi'nin Avrupa'da piyasası bulunuyor. Dolayısıyla Kuzey Makedonyalı oyuncunun satılma ihtimali yüksek. Ona ek olarak, bazı kulüplerin ilgi gösterdiği Vitor Hugo'nun ayrılığı bu kez gündeme gelebilir. 2.2 milyon euro maaşı olan Marc Bartra'ya da teklif getirmesi halinde kolaylık sağlanacak. Planlanan operasyon gerçekleşirse, kadronun maaş maliyeti 10-12 milyon euro seviyesinde rahatlatılacak. Bu da yönetimin elini fazlasıyla güçlendirecek

KANATLARA TAKVİYE

Trabzonspor yeni sezon için kadro planlamasında öncelikle hücum hattını değişmeyi düşünüyor. Visca'nın son durumuna göre bu bölgeyi Boşnak yıldıza teslim edecek Fırtına, Trezeguet için henüz karar vermezken, bu iki kanada takviyeler olması sezon sonu yüksek ihtimal.

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