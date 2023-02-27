Trabzonspor'da ayrılık kapıda! Abdullah Avcı o isimlerin biletini kesti

30 MİLYONUN ALTINA İNMELİ
Trabzonspor, Al Sharjah kulübüne kiraladığı ve sözleşmesinde 1.5 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunan Djaniny'nin de 1.6 milyon euro olan maaşından yeni sezonda kurtulacak. 3 milyon euro'ya Levante'den transfer edilen Enis Bardhi'nin Avrupa'da piyasası bulunuyor. Dolayısıyla Kuzey Makedonyalı oyuncunun satılma ihtimali yüksek. Ona ek olarak, bazı kulüplerin ilgi gösterdiği Vitor Hugo'nun ayrılığı bu kez gündeme gelebilir. 2.2 milyon euro maaşı olan Marc Bartra'ya da teklif getirmesi halinde kolaylık sağlanacak. Planlanan operasyon gerçekleşirse, kadronun maaş maliyeti 10-12 milyon euro seviyesinde rahatlatılacak. Bu da yönetimin elini fazlasıyla güçlendirecek
KANATLARA TAKVİYE
Trabzonspor yeni sezon için kadro planlamasında öncelikle hücum hattını değişmeyi düşünüyor. Visca'nın son durumuna göre bu bölgeyi Boşnak yıldıza teslim edecek Fırtına, Trezeguet için henüz karar vermezken, bu iki kanada takviyeler olması sezon sonu yüksek ihtimal.