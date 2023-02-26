TRABZONSPOR TRANSER HABERİ:Fırtına'da Miha Zajc zirvesi! Menajeri Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor Miha Zajc için ilk resmi hamleyi yapmaya hazırlanıyor...

Son dönemde ismi sıklıkla bordo-mavili takımla anılan Sloven orta sahanın menajerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği bildirildi. Bordo-mavili kurmaylar, Zajc'ın menajeri ile bir görüşme yaparak tekliflerini resmen iletecek... Abdullah Avcı'nın, "Gelecek sezonun planlamasına başladık' açıklamasının ardından bu transferin gerçekleşme olasılığı yükseldi... Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'a sarı-lacivertliler de yeni kontrat önerdi... 28 yaşındaki oyuncuna ayrıca İtalya başta yurt dışından da teklifler var. Zajc ve menajerinin tüm teklifleri gördükten sonra bir karar vermesi bekleniyor... Trabzonspor orta sahada oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu arıyor. Miha Zajc bu profile uyuyor... Başarılı futbolcu, Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta şans bulurken, 3 gol ve 1 asist kaydetti.