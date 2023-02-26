Transferde dev rekabet! Trabzonspor'da Lucas Moura sürprizi

Ara transfer döneminin 5 Mart'a uzatılmasının ardından düğmeye basan Trabzonspor yıldız bir oyuncuya imza attırmanın peşinde. Avrupa'ya veda eden bordo mavililer, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Lucas Moura'ya kancayı taktı. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitmesi, transferde bordo mavililerin elini güçlendiriyor.



Karadenizgazete'nin haberine göre, Trabzonspor, Tottenham'da forma şansı bulamayan oyuncuya 2 milyon euroyu geçmeyecek şekilde teklif sunacak.



Brezilyalı oyuncu bu sezon Tottenham ile çıktığı 12 maçta 1 gol kaydedebildi.