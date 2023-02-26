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Transferde dev rekabet! Trabzonspor'da Lucas Moura sürprizi

Ara transfer döneminin 5 Mart'a uzatılmasıyla birlikte Trabzonspor harekete geçti. Bordo mavili ekip Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Lucas Moura'ya talip oldu. Fırtına Brezilyalı oyuncuya teklifini sundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 09:37
Transferde dev rekabet! Trabzonspor'da Lucas Moura sürprizi

Ara transfer döneminin 5 Mart'a uzatılmasının ardından düğmeye basan Trabzonspor yıldız bir oyuncuya imza attırmanın peşinde. Avrupa'ya veda eden bordo mavililer, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Lucas Moura'ya kancayı taktı. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitmesi, transferde bordo mavililerin elini güçlendiriyor.


Karadenizgazete'nin haberine göre, Trabzonspor, Tottenham'da forma şansı bulamayan oyuncuya 2 milyon euroyu geçmeyecek şekilde teklif sunacak.


Brezilyalı oyuncu bu sezon Tottenham ile çıktığı 12 maçta 1 gol kaydedebildi.

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