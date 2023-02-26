Mevkiler yine karıştı!

Abdullah Avcı bundan sonra Türkiye Kupası hedefine odaklanacaklarını açıkladı... Fırtına bu kulvarda sonuna kadar giderek sezonu en azından kupa ile kapatmayı hedefliyor. Ligde de maçlarını kazanarak, üst sıralara tırmanmaya çalışacak... Avcı gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalara başladı.
Abdullah Avcı bundan sonra Türkiye Kupası hedefine odaklanacaklarını açıkladı... Fırtına bu kulvarda sonuna kadar giderek sezonu en azından kupa ile kapatmayı hedefliyor. Ligde de maçlarını kazanarak, üst sıralara tırmanmaya çalışacak... Avcı gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalara başladı.
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