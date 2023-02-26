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Mevkiler yine karıştı!

Mevkiler yine karıştı! Abdullah Avcı artık her futbolcuyu orijinal mevkisinde oynatacağını açıklamıştı... Basel maçında buna uymadı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 06:50
Mevkiler yine karıştı!
Trabzonspor'un Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattığı maçta teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi ve oyuncu değişikleri tartışılmaya devam ediyor... Bir süre önce "Her oyuncuyu kendi mevkisinde oynatacağız" diyen Avcı, Basel karşısında kendisiyle çelişti. Deneyimli teknik adam, İsviçre'de sağbek Bruno Peres'i kulübede oturturken, diğer sağbek Larsen'i sol bek olarak sahaya sürdü. Sağ bekte ise stoper orjinli Marc Bartra görev yaptı...


Abdullah Avcı bundan sonra Türkiye Kupası hedefine odaklanacaklarını açıkladı... Fırtına bu kulvarda sonuna kadar giderek sezonu en azından kupa ile kapatmayı hedefliyor. Ligde de maçlarını kazanarak, üst sıralara tırmanmaya çalışacak... Avcı gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalara başladı.
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