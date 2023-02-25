Trabzonspor'dan transfer bombası Hamsik'in yerine Fenerbahçe'den Miha Zajc

Trabzonspor Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor... Bordo-mavililer, 35 yaşındaki Slovak yıldızın boşluğunu tanıdık bir isimle doldurmayı planlıyor: Miha Zajc. Fenerbahçe takımında orta alandaki oyuncu fazlalığı nedeniyle beklediği düzeyde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki yıldız, sezon bitiminde takımdan ayrılacak. Yeni kontrat imzalamayı düşünmeyen Zajc için Fırtına devrede. Bordo-mavililer, oyuncu cephesindeki gelişmeleri yakından takip ederken, menajeriyle de dirsek teması şimdiden kuruldu.



MAREK HAMSIK'İN YERİNE

Avcı da Zajc'a onay verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Sloven oyuncu ile Beşiktaş da ilgileniyor. Trabzonspor elini çabuk tutmak istiyor. Bonservis maliyeti bulunmayan başarılı orta saha oyuncusu konusunda lig biter bitmez resmi teklif yapılacak. Türkiye'de mutlu olan Zajc'ın önceliği, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek. Karadeniz devinde mevcut kadroda 8 numara eksikliği yaşanırken, bu bölgede Abdülkadir Ömür kullanılıyor. Zajc hamlesiyle, Hamsik'in boşluğunun doldurulması hedefleniyor.



Abdullah Avcı, Marek Hamsik ile ilgili şunları söylemişti: "Zaman zaman Marek ile geleceğiyle ilgili konuşuyoruz. İnsan sevdiği bir şeyden kolay kolay uzaklaşmak istemez. Benimle paylaştıkları benimle kalsın. Onu Marek'in ağzında duyarsanız daha sağlıklı olur. Trabzonspor'da olur veya olmaz, bu konuyu Marek'in ağzından duymanız lazım. 3 ay daha bizimle."