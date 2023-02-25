Markovic geri sayımda

Deprem felaketi nedeniyle Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası kiralık olarak Trabzonspor'a gelen Lazar Markovic, Ümraniyespor maçını iple çekiyor. UEFA'ya verilen listeye transferi yetişmediği için Basel maçlarında forma giyemeyen yıldız futbolcu, 4 Mart'ta Akyazı'daki lig karşılaşmasında taraftarın karşısına çıkacak. Markovic, TFF'nin kararı doğrultusunda ilk 11'de görev alması durumunda artı 1 yabancı kontenjanında forma giyebilecek. Yani Markovic sahada olduğunda, Trabzonspor 2 yerli oynatabilir.