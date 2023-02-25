Haberler Trabzonspor Elde var Türkiye Kupası

Elde var Türkiye Kupası

Süper Lig’de zirve yarışından uzaklaşan, Avrupa defterini de Konferans Ligi’nde Basel’e elenerek kapatan Trabzonspor’un önünde tek hedef artık Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Elde var Türkiye Kupası
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz sezon tarihi başarı elde ederek Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor, bu sezon büyük hayal kırıklıkları yaşatmaya devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon geride kalan 22 maçta zirvenin 16 puan gerisine düşerek 6. sırada yer alan bordo-mavililer, Devler Ligi hayaliyle başladığı sezonda ise Avrupa'daki tüm kulvarlardan elendi. Şampiyonlar Ligi Play-off turunda önce Kopenhag'a elenen Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmişti. Monaco, Ferencvaros ve Kızılyıldız ile birlikte yer aldığı grubu 3. sırada bitiren Karadeniz devi, yoluna Konferans Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı. Ama Basel'e elenerek Avrupa defterini kapattı. Büyük umutlarla başladığı sezonda hedeflerinden bir bir kopan Trabzonspor'un önünde tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı
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