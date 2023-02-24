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Trabzonsporlu taraftarlara Basel'de çirkin saldırı

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Basel'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden Trabzonspor'da taraftarlar, İsviçre'de saldırıya uğradı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 13:51
Trabzonsporlu taraftarlara Basel'de çirkin saldırı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu 1-0'ın rövanşında Trabzonspor, deplasmanda Basel ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip bir üst tura yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor ise Avrupa'ya veda etti.

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı. Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 10 maçta 9 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda 1281 gündür Avrupa'da galibiyet elde edemedi

TARAFTARLAR SALDIRIYA UĞRADI

Yeni Şafak'ın haberine göre, İsviçre'de Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşma sonrasında saldırıya uğradı. Polis, taraftarlara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Bazı taraftarlar bu müdahale sonrasında yaralandı. Yaralanan taraftarlar daha sonra sağlık ekiplerince tedavi edildi.

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