Tarihi fırsat kaçtı

Bu sezon Avrupa'da iyi bir grafik çizen Türk takımları, şubat ayına dört ekiple girmeyi başarmıştı. Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Sivasspor'la puanları toplayan ekiplerimiz, UEFA ülke sıralamasında 12. sıraya kadar tırmanmıştı. Trabzonspor da dün bu grafiği sürdürmek için sahaya çıktı. 13. sırada bulunan İsviçre'nin temsilcisi Basel karşısında birçok pozisyona girdi. Fırsatları cömertçe harcayan bordo-mavililer, hem turu kaybetti. Hem de ülke puanı açısından kritik bir mağlubiyet yaşadı.

DİREKT GİDECEK

Türkiye'nin ülke puanında çekiştiği İsviçre ekibi, Trabzonspor'u eleyerek yoluna devam etti. Dün akşam lehimize sonuçlar da çıkmıştı. Sheriff, Partizan'ı 3-1'le geçerek turlarken; Roma da Salzburg'u 2-0'la yenerek eledi. Böylece sıralamada 10. olan Avusturya ve 11. sırada bulunan Sırbistan'ın Avrupa'da bu sezon temsilcisi kalmadı. Trabzonspor'un elendiği Avrupa Kupaları'nda artık geri kalan üç ekiple ilk 10'a girmeye çalışacağız. Türkiye, ilk 10'a girerse 2024-25'te Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım yollayacak. 11. sıraya çıkarsa da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takıma göre direkt olarak bir ekip gidebilir.