Spor yazarları Basel-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor güçsüz rakibine karşı pozisyon da üretse, saha içi organizasyonları, planları, oyun prensipleri yalnız bu maç özelinde değil sezonun genelinde de çok yetersizdi. Buna rağmen bordo-mavililerin, Basel gibi düşük kalibreli bir takıma karşı turu geçememesinin açıklanır bir yönü yok. Savunma kurgusu futbolda çok önemlidir ve şablonla da çok oynamamak gerekir. Oynarsanız da yenilen ilk gol gibi bunun sıkıntısını çok net görürsünüz. Stoper sağ bek oynuyor, sol bekin sağ bek başlaması gerekir, sağ stoperin de sol bek olması gerekir. Bu kadar savunma işinde çetrefilli bir dizilişle oynarsanız bir 45 dakikayı da çöpe atmış olursunuz. Trabzonspor'un yalnız Basel maçı üzerinden değil genel sezonu da değerlendirdiğimizde şu anda Süper Lig'de ve Avrupa'ya havlu atmış. Üç kulvardan tek elinde kalan bir kulvar, o da Türkiye Kupası duruyor. Bunun da en büyük sebebi çok detaylara takılı kalmadan çok net ve açık olarak sezon başı yüksek rakamlar ödeyerek yapılan yanlış oyuncu transferleri. Aynı bölgede oynayabilecek özellikte gereksiz çok oyuncu alındı. Bu kötü transfer mühendisliğiyle oluşturulan takımın hedeflere ulaşması imkansızdı.