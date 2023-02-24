Giannis Konstantelias iddiası

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig'den çekilen Gaziantepspor'dan Lazar Markovic'i kadrosuna katan bordo-mavililer, orta saha bölgesine takviye yapmaya hazırlanıyor. Trabzonspor bu kapsamda Yunan oyuncu, Giannis Konstantelias'ı renklerine bağlama peşinde. Yunan basınında sport24'te yer alan habere göre; Fırtına, PAOK forması giyen Giannis Konstantelias'ı transfer etmek istiyor. Habere göre, gelecek vadeden futbolcuyu kadrosuna katmayı amaçlayan bordo- mavili takımın 6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı kaydedilirken, Yunan temsilcisinin bu teklifi reddettiği belirtildi.