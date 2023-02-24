Büyük sıkıntı

Karadeniz devi en son deplasman galibiyetini 1 Ekim tarihinde Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek almıştı. Daha sonra Ankaragücü ve Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalan bordo-mavili takım, ardından çıktığı 4 dış saha maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Toplamda 6 maçtır deplasmanda kazanamayan Fırtına'nın, galibiyet hasreti 150 günü buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı bu problemi noktalama konusunda şu ana dek çözüm bulabilmiş değil.
Geçen yıl zirvedeydi
Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon 21 haftada dış sahada oynadığı maçlarda liderlik koltuğundaydı. Bordo-mavililer, bu periyyotta 8 galibiyet, 2 beraberlik almış ve sadece 1 kez mağlup olmuştu. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 9 gol görmüş, 26 puan ile dış saha sıralamasında ilk sırada yer almıştı.
Toplam 22 puan yitirdi
Son şampiyon Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü. Deplasmanda 11 puan toplayan bordo-mavililer dış saha sırala-masında alt sıralarda yer aldı.
Akyazı'da tam 27 puan
Fırtına, bu sezon elde ettiği 38 puan 27'sini taraftarı önünde oynadığı maçlarda hanesine yazdırdı. Evinde huzur bulan bordo-mavili takım dış sahada ise adeta kabus yaşıyor.
2.23 ortalama elde etti
Akyazı'da 36 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde evinde rakiplerine karşı başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, Avcı ile 3 sezonda 46 lig maçına çıktı. 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, iç sahada 46 lig maçında 103 puan toplayarak 2.23 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti
İçeride hiç kaybetmedi
Karadeniz devi, 2020-2021 sezonunda iç sahada 16 Spor Toto Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, geçen sezon 19 lig mücadelesinde hiç kaybetmemişti. Bordo-mavili takım, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon iç sahadaki 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, bu sezon 11 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Avcı ile 3 kez kaybetti
Trabzonspor Avcı yönetiminde iç sahada 3 yenilgisini 2020-21 sezonunda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a karşı 3-1'lik sonuçlarla yaşadı. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 696 günlük sürede hiç yenilmedi ve sahasındaki serisini 36 maça çıkardı