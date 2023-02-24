Haberler Trabzonspor Büyük sıkıntı

Büyük sıkıntı

Bordo-mavili takım oynadığı son 6 deplasman maçında kazanamadı, art arda 4 karşılaşmayı ise mağlup bitirdi. Bu istatistikle zirve yarışında rakiplerinin gerisine düştü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Büyük sıkıntı
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'deki deplasman kabusu devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Karadeniz devi çıktığı son 4 dış saha mücadelesini kaybederken, bu süreçte tam 13 gol yedi. Sezon başından beri deplasmanda oynadığı 11 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. Bu periyotta 25 gol yiyen Fırtına, evindeki 10 karşılaşmada ise 4 kez geçit verdi.

Karadeniz devi en son deplasman galibiyetini 1 Ekim tarihinde Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek almıştı. Daha sonra Ankaragücü ve Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalan bordo-mavili takım, ardından çıktığı 4 dış saha maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Toplamda 6 maçtır deplasmanda kazanamayan Fırtına'nın, galibiyet hasreti 150 günü buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı bu problemi noktalama konusunda şu ana dek çözüm bulabilmiş değil.

Geçen yıl zirvedeydi

Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon 21 haftada dış sahada oynadığı maçlarda liderlik koltuğundaydı. Bordo-mavililer, bu periyyotta 8 galibiyet, 2 beraberlik almış ve sadece 1 kez mağlup olmuştu. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 9 gol görmüş, 26 puan ile dış saha sıralamasında ilk sırada yer almıştı.


Toplam 22 puan yitirdi

Son şampiyon Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü. Deplasmanda 11 puan toplayan bordo-mavililer dış saha sırala-masında alt sıralarda yer aldı.

Akyazı'da tam 27 puan

Fırtına, bu sezon elde ettiği 38 puan 27'sini taraftarı önünde oynadığı maçlarda hanesine yazdırdı. Evinde huzur bulan bordo-mavili takım dış sahada ise adeta kabus yaşıyor.

2.23 ortalama elde etti

Akyazı'da 36 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde evinde rakiplerine karşı başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, Avcı ile 3 sezonda 46 lig maçına çıktı. 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, iç sahada 46 lig maçında 103 puan toplayarak 2.23 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti

İçeride hiç kaybetmedi

Karadeniz devi, 2020-2021 sezonunda iç sahada 16 Spor Toto Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, geçen sezon 19 lig mücadelesinde hiç kaybetmemişti. Bordo-mavili takım, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon iç sahadaki 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, bu sezon 11 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Avcı ile 3 kez kaybetti

Trabzonspor Avcı yönetiminde iç sahada 3 yenilgisini 2020-21 sezonunda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a karşı 3-1'lik sonuçlarla yaşadı. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 696 günlük sürede hiç yenilmedi ve sahasındaki serisini 36 maça çıkardı

DİĞER
8 yıl sonra kural bozan Çağla Şıkel aşkıyla böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli baş başa!
2018 Türkiye güzeli model Şevval Şahin'den tepki çeken söylemler: Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum
G.Saray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!
İstanbul'da Botheim zirvesi! Menajeri yönetimle görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş eleştiri! "Vermediği penaltı..."
Fırtına'ya 22'lik orta saha! Sörloth'un menajeri aracı olacak
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Adana iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Pedro sürprizi! İki talip çıktı F.Bahçe'de Pedro sürprizi! İki talip çıktı 07:49
Flaş eleştiri! "Vermediği penaltı..." Flaş eleştiri! "Vermediği penaltı..." 07:24
Hakem faktörü Hakem faktörü 06:36
Kötü mühendislik Kötü mühendislik 06:35
Tarihi fırsat kaçtı Tarihi fırsat kaçtı 06:27
Penaltı kabusu Penaltı kabusu 06:20
Daha Eski
Hakem faciası Hakem faciası 06:19
Abdullah Avcı: Yaşadığım en enterasan 2 maçtı! Abdullah Avcı: Yaşadığım en enterasan 2 maçtı! 01:53
Trabzonspor Avrupa'ya veda etti! Trabzonspor Avrupa'ya veda etti! 01:53
Trabzonspor'un golü yine ofsayta takıldı! İşte VAR görüntüsü Trabzonspor'un golü yine ofsayta takıldı! İşte VAR görüntüsü 01:53
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 01:53
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 01:53