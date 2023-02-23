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Trabzonspor Basel karşısında nasıl tur atlar? İşte yanıtı

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Basel'e konuk olacak. Peki, bordo-mavili takım hangi durumlarda tur atlıyor? İşte yanıtı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 09:17
Trabzonspor Basel karşısında nasıl tur atlar? İşte yanıtı

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Basel'i 1-0 yenmişti. Rövanş karşılaşması öncesi avantajı elinde bulunduran bordo-mavililer, İsviçre'ye gitti. Trabzonspor'da, sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik bugünkü maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Basel ile oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan bordo-mavili takım, alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda turu geçen taraf olacak. Deplasman golü avantajının bulunmadığı sistemde, Basel tek farklı kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek. Öte yandan İsviçre temsilcisi, iki veya daha farklı galibiyet alırsa turu geçecek.

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