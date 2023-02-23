Haberler Trabzonspor Aynı ruhla oynayacak

Aynı ruhla oynayacak

Abdullah Avcı, ilk maçtaki ruhla sahada olacaklarını söyledi. “Avantajımızı koruyup, turu geçmeye çalışacağız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Aynı ruhla oynayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel'i eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak istediklerini söyledi... Bordo-mavili çalıştırıcı, karşılaşma öncesi İsviçre'de basın mensuplarının karşısına çıktı... Avcı, Trabzon'da 1-0 kazandıklarını hatırlatarak, "Tur için bir maç daha var. İlk maçta olduğu gibi burada da aynı disiplin ve ruhla mücadele edip, gerekli skoru alarak son 16'ya kalmak istiyoruz" dedi... Bordomavililer son çalışmasını dün akşam maçın oynanacağı St. Jakop Park'ta yapıp, kampa çekildi... Avcı'nın hücumda bugün en büyük kozları Maxi Gomez ile Trezeguet olacak... 'Çilingir' Bakasetas da asistleri ve uzaktan atacağı şutlarla etkili olmaya çalışacak... Avrupa arenasında çıktığı 15 maçta henüz gol atamayan Abdülkadir Ömür de siftahı Basel'e yapmak için çalışacak.

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