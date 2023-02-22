Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Basel maçı öncesi konuştu!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi Trabzonspor İsviçre'ye geldi. Zorlu karşılaşma öncesi bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve oyunculardan Vitor Hugo basın toplantısı düzenliyor.

Avcı'nın sözleri;

Abdullah Avcı:Depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz İsviçre'de olsa da kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor. Nerede olursak olalım hepimizin görevi o yaraları sarmak için çalışmaktır.

"Yarın Basel karşısında alacağımız sonuç hem bizim hem de ülkemiz adına son derece sağlıklı olacak. Camia olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım karşılığını alacağız. İlk maçta bütün takımların, bütün taraftarların, milli maç gibi bize destek vermeleri bizim ve ülke adına son derece önemliydi. Umarım bu şekilde devam eder. "

20 SENEDİR AVRUPA'DA OYNAYAN BİR TAKIM

Basel'in Avrupa tecrübesinden bahseden Avcı, "Geçen hafta bir maç oynadık. İlk devresi bitti. Küçük de olsa avantajımız var. Daha farklı kazanabilirdik. Genç ve dinamik bir rakibimiz var. 20 senedir Avrupa'da oynayan bir takım. Savunma anlamında güçlü bir rakip. Oyunun başlangıcı son derece önemli. Rakibi oyuna sokmadan, konsantrasyonumuz kaybetmeden alacağımız sonuç hem ülke hem de bizim adımıza iyi olacak." dedi.

"Oyunun başında biraz duygusallık da vardı. Bir 10 dakika oyuna geç girmiştik. Sonrasında yapılan hamlelerle birlikte oyunu domine ettik. Çok fazla bir değişiklik yapmayacağız."

HAMSIK DÜNYA YILDIZI

Slovak yıldız oyuncusu hakkında konuşan Avcı, Marek Hamsik bir dünya yıldızı. Trabzonspor'un en önemli oyuncusu. Çok önemli bir karakter. Şu an itibariyle 3 ay daha buranın futbolcusu. İnsan çok sevdiği bir şeyden kolay kolay vazgeçmez. Marek'le ilişkimiz devam edecek." dedi.

Vitor Huco: Geçen hafta oynadığımız maç duygusal anlamda oynaması zor bir maç olmuştu. Depremden etkilenenlerin varlığını biliyorduk, onları mutlu edebilmek adına oynadık ve kolay değildi ama iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum."

"Rakip takım taraftarının bile bizim stadımızda bize destek verdiğini gördük. Beni de şaşırtacak biçimde bütün takım taraftarın bizi desteklediğini görmek etkileyiciydi. İyi bir başlangıç yapmayı umuyoruz. İlk maçta yaptığımız gibi maçı domine ederek iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum."