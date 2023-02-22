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Sol bekte Larsen

Abdullah Avcı, ilk maçta golü atan Danimarkalı yıldızın performansını ödüllendiriyor. Tecrübeli savunma oyuncusu rövanşa 11’de başlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Sol bekte Larsen
Fırtına'da gözler Basel ile oynanacak rövanş maçına çevrilmiş durumda. Trabzonspor sahasındaki ilk mücadeleyi Jens Stryger Larsen'in golüyle 1-0 kazanmıştı. İkinci devrede oyuna giren Danimarkalı sağ bek takip golüyle takımına avantajı getirmişti. Bu maçta sol bekte görev yapan tecrübeli oyuncunun performansı beğenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı da Basel ile oynanacak rövanş karşılaşmasında onu ilk 11'e koyarak ödüllendirmeyi planlıyor. Ana taktiğe uygun oyun stiliyle Avcı, Eren Elmalı'yı keserek onu sahaya sürecek. Larsen de kendini hazır hissettiğini söyledi.
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