Haberler Trabzonspor Kaptan Uğurcan motive ediyor

Kaptan Uğurcan motive ediyor

Takım arkadaşlarıyla toplantı yapan başarılı eldiven “Bu zorlu günlerde Basel’i eleyerek ülkemize moral verelim” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Kaptan Uğurcan motive ediyor
Asrın felaketi denilen Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin şu anda tek gündemi... Trabzonspor böyle bir ortamda Basel ile evinde ilk maçı oynamış ve 1-0'lık skorla avantajı cebine koymuştu. Karadeniz devinin kaptanı Uğurcan Çakır, rövanş mücadelesi öncesinde takım arkadaşlarıyla sık sık toplantı yapıyor. 26 yaşındaki eldiven "Zor zamanlar geçiriyoruz. Böyle bir durumdayken sahaya çıkıp işimizi yapmak da kolay değil. Ancak biz kazanarak vatandaşlarımıza bir nebze de olsa moral vermeliyiz. Rövanş maçında yine elimizden geleni yapalım ve tüm Türkiye'yi sevindirelim" dedi. Yerli ve yabancı takımdan tüm oyuncular da tur yemini etti.
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