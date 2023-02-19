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Trabzonspor'dan ülke puanına dev katkı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Basel galibiyetiyle 12. sıradaki Türkiye'nin puanı 31 bin 500'e yükseldi. Bu sonuçla İlk 10 iddiamıza biraz daha yaklaştık. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 06:50
Trabzonspor'dan ülke puanına dev katkı

Trabzonspor'un Basel galibiyeti ülke puanı için de önemli katkı sağladı. UEFA ülkeler sıralamasında ülke puanımız 31.500'e yükseldi. Türkiye halen 12. sırada yer alıyor. Altımızdaki İsviçre'nin tek temsilcisi Basel. Trabzonspor onu elerse 12. sırayı garantileyeceğiz... 11. sıradaki Sırbistan (31.875) ile hedefimiz olan 10. sıradaki Avusturya'nın (34.000) da Avrupa kupalarında tek temsilcisi bulunuyor. Türkiye'nin ise 3 takımı daha (Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor) yoluna devam ediyor. Trabzonspor'un Basel'i elemesi halinde UEFA turnuvalarında son 16'da 4 takımımız yer alacak.

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