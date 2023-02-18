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Hazırlıklara ara verilmedi

Fırtına, 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Hazırlıklara ara verilmedi

Fırtına, 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Önceki gün forma giyen futbolcuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği idmanda diğer oyuncularımız dinamik ısınma ve teknik ısınmanın ardından 5'e 2 oynadı. Antrenman dayanıklılık çalışması ile tamamlandı.

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Teknik direktör Abdullah Avcı, dünkü antrenman sonrası takıma bir gün izin verdi. Karadeniz devi, yarın yapacağı antrenmanla Basel karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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