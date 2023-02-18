Futbol camiası kenetlendi

Maçtan önce depremden etkilenen çocukların ruhundaki derin yaraları iyileştirmek için oyuncak toplanan, tüm bilet geliri depremzedelere bağışlanan ve hatıra bileti satılan maça, spor camiasının öncü isimleri de katılarak destek oldu.
Maçtan önce depremden etkilenen çocukların ruhundaki derin yaraları iyileştirmek için oyuncak toplanan, tüm bilet geliri depremzedelere bağışlanan ve hatıra bileti satılan maça, spor camiasının öncü isimleri de katılarak destek oldu. Oyuncuların depremden etkilenen şehirlerin isminin yazılı olduğu tişörtleri giyerek ısınmaya çıktığı maç için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Konyaspor ve Başakşehir kulüpleri, binlerce hatıra bileti satın alarak ayrıca maddi destekte bulundu.