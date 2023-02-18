Eşi benzeri yok

Türkiye'de futbolseverlerin yanında tüm spor camiasının, depremzedeler için kenetlendiği Trabzonspor- Basel maçı, emsaline nadir rastlanan birlik beraberlik atmosferine sahne oldu. Tribünlerde yan yana maç izleyerek 'tek yürek' olan ezeli rakip taraftarları, takımlarının bayraklarını, Türk bayraklarıyla birlikte dalgalandırdı. Her renkten taraftarın kilometrelerce yol kat ederek geldiği, omuz omuza bordo mavilileri desteklediği müsabaka, sportif centilmenliğin en güzel örneklerinden birisi olarak adını tarihe yazdırdı.