Haberler Trabzonspor Eşi benzeri yok

Eşi benzeri yok

Türkiye'de futbolseverlerin yanında tüm spor camiasının, depremzedeler için kenetlendiği Trabzonspor- Basel maçı, emsaline nadir rastlanan birlik beraberlik atmosferine sahne oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Eşi benzeri yok
Türkiye'de futbolseverlerin yanında tüm spor camiasının, depremzedeler için kenetlendiği Trabzonspor- Basel maçı, emsaline nadir rastlanan birlik beraberlik atmosferine sahne oldu. Tribünlerde yan yana maç izleyerek 'tek yürek' olan ezeli rakip taraftarları, takımlarının bayraklarını, Türk bayraklarıyla birlikte dalgalandırdı. Her renkten taraftarın kilometrelerce yol kat ederek geldiği, omuz omuza bordo mavilileri desteklediği müsabaka, sportif centilmenliğin en güzel örneklerinden birisi olarak adını tarihe yazdırdı.
DİĞER
Sam Adekugbe kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’ın yeni transferi Sam Adekugbe nereli, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
Hakan Balta'nın eşi Derya Balta oğlu için harekete geçti! Sosyal medyada isyan edip Ömer'in okulunu değiştirdiğini duyurdu
Hazard Beşiktaş'a doğru! Transferdeki tek engel...
F.Bahçe'den Ziyech için yeni hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Usta kalemden flaş sözler! "Futbol çok güçlü bir ilaçtır"
Trabzonspor Düsseldorf'la yardım maçı oynayacak
Bakan Kasapoğlu: Milletin emrindeyiz
Bakan Özer’den çocuklara ziyaret
Şoförler kazanç bağışladı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tebessüm! Tebessüm! 06:20
Napoli şampiyonluğa koşuyor! Napoli şampiyonluğa koşuyor! 00:42
Napoli şampiyonluğa koşuyor! Napoli şampiyonluğa koşuyor! 00:42
Antalya maçı 26 Şubat’ta Antalya maçı 26 Şubat’ta 00:39
Paşa'ya takviye Paşa'ya takviye 00:14
Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! 00:03
Daha Eski
Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! 00:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 23:45
Josef'ten F.Bahçe itirafı! "Özür diliyorum" Josef'ten F.Bahçe itirafı! "Özür diliyorum" 23:36
Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı Beşiktaş'tan Santos bombası! Çalışma izni alamamıştı 23:36
Arkadaşından G.Saray itirafı! "Gelme ihtimali..." Arkadaşından G.Saray itirafı! "Gelme ihtimali..." 23:36
Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi 23:36